Più pioggia durante i prossimi 10 giorni che in tutto l’anno, la triste previsione de ‘Il Meteo.it’

Secondo le previsioni condotte dal meteo è emerso che nei prossimi 10 giorni ci sarà un incremento del maltempo e un aumento delle precipitazioni.

Il meteo nei prossimi giorni

Le previsioni del maltempo pervengono dal meteorologo de iLMeteo.it, Lorenzo Tredici, questo individua nei prossimi giorni una correlazione tra i fenomeni metereologici e il periodo autunnale ora vigente. Durante le prossime giornate fino a lunedì si registrano le prime precipitazioni più cariche con la manifestazione di qualche fenomeno più o meno intenso. Lorenzo Tredici esorta comunque a non abbassare la guardia, le piogge potrebbero estendersi anche durante i giorni successivi con la conseguente formazione di un ciclone. Questo alternando i fenomeni metereologici a cui si è maggiormente abituati potrebbe dar origine ad un maltempo artefice di numerosi danni come già accaduto per altre manifestazioni climatiche. Si stima che questo ciclone si collochi sul Tirreno da martedì 22 novembre.

Le stime di Tredici

“Gli accumuli annuali che si sono concentrati fino ad oggi in alcune zone del Nord sono inferiori localmente ai 300 mm di pioggia. I modelli meteo prevedono, invece, un quantitativo maggiore di precipitazioni su alcune zone fino al 24 novembre. In seguito potrebbe palesarsi nuovamente l’anticiclone, eppure è ancora troppo presto per decretare con certezza queste sorti climatiche. Per il momento considerate le piogge occasionali che si alternano ultimamente con costanza ai cosiddetti momenti asciutti bisogna individuare la formazione di nebbie fitte al Nord. Al di là degli elementi che risultano essere variabili, il repertorio che si dimostrerà costante sarà contrassegnato da cieli grigi cosparsi di nuvole”. Queste le spiegazioni di Tredici in merito ai prossimi fenomeni metereologici.

Le previsioni durante i prossimi giorni

Nella giornata di giovedì 17 al nord il cielo si presenterà nuvoloso e in serata ci sarà un incremento delle nubi e un abbassamento della temperatura. Al sud potranno visualizzarsi modesti miglioramenti ed un cielo più limpido seppur comunque patinato dalla presenza di qualche nube. Venerdì 18 invece al nord si diffonderanno piogge sparse, al centro maltempo mentre al sud si potrà visualizzare la preparazione delle piogge in arrivo. Anche durante il weekend la pioggia sarà la principale protagonista, soprattutto nella giornata di sabato.