Agguato a Scampia, il ferito è Nicola Notturno: colpito a spalla e gamba

Secondo agguato in meno di 24 ore a Scampia. La zona è sempre la stessa, quella nei pressi dello Chalet Baku. Poco fa un ragazzo, figlio di un noto pregiudicato della zona, è rimasto ferito da colpi di pistola mentre si trovava nei pressi del Lotto T\A. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tant’è che ora è ricoverato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli. Indagini in corso da parte degli agenti del locale commissariato.

Il ferito è Nicola Notturno, classe 2003, figlio del boss Vincenzo detto ‘Vettorio’. Il giovane è stato colpito ad una spalla e ad una gamba. Non è in pericolo di vita.

Il raid potrebbe essere collegato all’altro agguato avvenuto stanotte. Erano verso le due quando è arrivata una segnalazione alla centrale operativa della Questura di Napoli. Sul posto gli uomini del locale commissariato giunti in seguito all’allarme lanciato dai residenti. Da settimana la zona sembra essere tornata al centro dello scacchiere criminale anche se è presto per parlare di una ripresa dello scontro tra gruppi.