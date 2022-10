Gigi D’Alessio diventa ‘ambasciatore della musica napoletana’, la premiazione al Maschio Angioino

Gigi D’Alessio diventa “ambasciatore della musica napoletana” del Comune di Napoli. Il grande cantautore e musicista partenopeo di fama internazionale – ha venduto oltre 26 milioni di dischi nel mondo – riceverà al Maschio Angioino il premio “Napoli, città della musica”, come riconoscimento della città per la sua carriera artistica che ha portato nel mondo la canzone e la musica napoletana.

La cerimonia di premiazione è prevista per giovedì 6 ottobre 2022, nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo. All’evento sono attesi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’avvocato Ferdinando Tozzi, consigliere per l’industria culturale su musica e l’audiovisivo del sindaco, Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura e Turismo e il consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, commissario e promotore del premio. Ci saranno anche tutti gli altri componenti della commissione Cultura. Gigi D’Alessio sarà il primo di una serie di grandi artisti che saranno premiati dal Comune come ambasciatori della musica napoletana, nell’ambito dell’evento.

A giugno il concertone al Plebiscito per i 30 anni di carriera

Lo scorso giugno, Gigi D’Alessio, autore di successi intramontabili come “Non dirgli mai” e “Tu che ne sai”, ha riempito Piazza del Plebiscito con decine di migliaia di persone per il concertone “Gigi Uno Come te – 30 anni insieme”, per i suoi primi 30 anni di carriera. Una due giorni di musica e grandi ospiti – venerdì 17 e sabato 18 giugno – con la prima serata trasmessa in diretta su Rai Uno. Grazie al concerto hanno raccolto circa 100mila euro, interamente devoluti da Gigi in beneficenza all’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. Il denaro raccolto è stato poi destinato all’accoglienza e alla cura dei tanti bambini arrivati dall’Ucraina affetti da gravi patologie. “Perché tutti i bambini – questo il messaggio dell’evento – hanno diritto a ricevere le cure migliori“. (Fanpage)