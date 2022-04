Altro che domenica delle palme e della pace, l’annuncio: “Terza guerra mondiale sempre più vicina”

“Stiamo preparando la Terza Guerra Mondiale per i nostri bambini”. E’ un passaggio dell’intervento del professor Alessandro Orsini a Accordi & Disaccordi sul team della guerra tra Ucraina e Russia. “Non sono tanto preoccupato per me stesso, se devo morire in una guerra lo posso accettare. Sono preoccupato per i nostri figli. Se non scoppierà a causa dell’Ucraina, la terza guerra scoppierà tra 5 o 10 anni. Le dinamiche che portano le grandi guerre in Europa sono sempre le stesse. Se entriamo nell’ottica che Putin è un criminale che vuole invaderci tutti, se la terza guerra mondiale non scoppierà adesso per l’Ucraina, scoppierà per i paesi baltici o per la Finlandia”, dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale.

Orsini, su Facebook, risponde poi a Bruno Vespa che in un’intervista ha chiarito che non inviterebbe il professore a Porta a Porta. “Caro Dottor Bruno Vespa, ci tengo a farle sapere, molto rispettosamente, che non metterei piede nella sua trasmissione per nessun motivo al mondo. Quanto ai suoi inviti alla corretta informazione, sempre rispettosamente, le confesso che guardo Porta a Porta soltanto quando mi perdo le ultime dichiarazioni del governo (di turno)”, scrive.

opo i gravi fatti di Bucha, in Ucraina, l’indignazione pubblica e politica è enorme. Soprattutto in Germania, Paese che ha avuto sempre forti legami commerciali dopo la caduta del Muro di Berlino e dell’Urss. Ma anche se l’emozione per le immagini viste in tv porta a reazioni drastiche, vista la tragica portata, qualsiasi informazione richiede cautela e moderazione. Perché in particolare nel caso dei conflitti armati, le conseguenze possono essere così grandi che molte persone non possono immaginarle.

Anche Karl Lauterbach ha espresso tale tesi quando martedì sera è stato ospite di Markus Lanz. Nel discorso al secondo canale tedesco ZDF, il ministro federale della Salute (Spd) ha parlato del timore che gli eventi in Ucraina finiscano nel peggiore dei casi in una guerra mondiale. Questo scenario è considerato inevitabile al più tardi quando la NATO verrà coinvolta direttamente nella guerra tra Russia e Ucraina. L’alleanza difensiva è già massicciamente coinvolta e fornisce armi al paese cuscinetto tra l’Occidente e la Russia. Spiega Lauterbach: Se si parla di “genocidio” nel caso dei civili morti a Bucha, sorge la domanda se la NATO debba poi intervenire. “Sarei molto attento”, ha detto il politico 59enne. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha usato questo termine, mentre la Russia nega la responsabilità e vede i nazionalisti ucraini come gli autori.

Come spiega il politico socialdemocratico, non è escluso che si debba reagire ai crimini. Tuttavia, Lauterbach mette in guardia contro discussioni frivole basate su probabilità che ignorano il fatto che il massacro non sia stato ancora dimostrato. Se la NATO dovesse intervenire, “allora bisogna sapere che questa potrebbe essere la terza guerra mondiale. Non si può giocare”.

Lauterbach respinge poi le accuse secondo cui il governo federale tedesco non avrebbe inviato armi in Ucraina per settimane: “Tutto ciò rasenta la mancanza di rispetto”. Non tutte queste informazioni sono disponibili al pubblico, afferma il politico: “Forniamo più di quanto sia pubblicamente noto e talvolta in modo diverso da quanto pubblicamente noto”. È quindi importante non mettere a disposizione tutte le informazioni allo zar Putin “su un piatto d’argento”.