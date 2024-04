Arrestato a Roma criminale internazionale, era armato nei pressi di Piazza San Pietro

PUBBLICITÀ

Moises Tejada, uno degli individui più ricercati negli Stati Uniti, è stato catturato a Roma. L’uomo si trovava armato di tre coltelli, uno dei quali con doppia lama, nelle affollate vicinanze di piazza San Pietro. Il cinquantaquattrenne, classificato come estremamente violento e inserito tra i 12 “most wanted” dal New York State Department of Corrections and Community Supervision’s Office of Special Investigations, è stato riconosciuto dagli agenti italiani durante l’udienza generale di papa Francesco.

L’aspetto più sorprendente di questa vicenda è il viaggio di Tejada dall’America all’Europa e la sua presunta partecipazione al fronte di guerra in Ucraina. Tejada ha dichiarato di essere arrivato in Italia direttamente dal fronte ucraino, presentando il suo passaporto che conferma il suo arrivo dalla Moldavia dopo essere stato a Kiev. Le autorità sono ancora sorprese da come abbia potuto lasciare gli Stati Uniti nonostante il mandato di arresto pendente.

Chi è il criminale internazionale Moises Tejada?

Moises Tejada è noto per aver sequestrato agenti immobiliari negli Stati Uniti, attirandoli in appartamenti lussuosi per poi aggredirli e fuggire con le loro auto, lasciandoli in mutande sul posto. Dopo una lunga ricerca, le autorità hanno individuato Tejada in Italia e hanno proceduto al suo arresto dopo averlo trovato con i coltelli addosso.

Il suo arresto rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine, che hanno lavorato a lungo per individuare e catturare questo criminale internazionale. Attualmente Tejada si trova in custodia in Italia, e ora dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia. Resta in attesa di un possibile processo di estradizione verso gli Stati Uniti.

Questa storia mette in luce l’importanza della cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine nel contrastare la criminalità transnazionale. Testimonia inoltre la determinazione delle autorità nel perseguire coloro che commettono gravi reati, ovunque si trovino.