Annarè, la storia della canzone e del film che ha cambiato la vita a Gigi d’Alessio

PUBBLICITÀ

“Sono passati trent’anni e la generazione di oggi mi canta Annarè, che è una bella soddisfazione”. Queste le parole di Gigi D’Alessio quando gli fu consegnato il premio dal Comune di Napoli “Napoli Città della Musica” – Ambasciatori della Musica Napoletana.

Annarè è la canzone iconica di Gigi, cantata al karaoke ma anche in discoteca, in tutte le versioni. In pochi ricordano che Annarè è stato anche un film

PUBBLICITÀ

Annaré è un film del 1998, diretto da Ninì Grassia, che ha curato anche soggetto e sceneggiatura. Si tratta del secondo remake del film Una tenera follia del 1986, il primo era stato Una grande voglia d’amore del 1994, anch’esso diretto da Grassia. Rientrato a Napoli, dopo un tour in America, Gigi chiede notizie di Anna, ex-fidanzata di cui è ancora innamorato.

Il padre gli dice che la ragazza sta per sposarsi con un certo Gustavo. Gigi ha alcuni problemi nella vita privata: ha mentito molte volte ad Anna dicendo che Mara sia sua sorella, mentre invece è la sua compagna; poi s’è dimenticato di pagare le rate della casa, motivo per cui corre il rischio di perderla; e il cantante Bibì Izzo, cerca ogni volta di fare un provino con lui. Prima di sposarsi con Gustavo, Anna, per strada vede un manifesto d’un concerto di Gigi. Vorrebbe andarci, ma ha paura di deludere il futuro marito. Gigi sul palco canta la canzone Annaré e rivede l’ex-fidanzata: i due decidono infine di tornare insieme.

In questo film recitano gli emergenti Gigi D’Alessio, protagonista, e Biagio Izzo. Inoltre è presente un piccolo cameo del giornalista e conduttore televisivo Amedeo Goria, che recita con accento torinese. Il film è stato girato a Napoli e provincia. Molte scene tra cui quelle della villa della compagna Mara sono girate a Castel Volturno in provincia di Caserta. Il film realizza un incasso di circa mezzo miliardo di lire nella sola città di Napoli, risultando però inedito nel resto d’Italia e venendo esportato nei paesi, dove sono presenti diversi emigranti italiani.

Il film, pur essendo stato proiettato solo a Napoli e Provincia, balzò agli onori della cronaca nel 1998, in quanto nel primo week-end di programmazione fu l’unico film che riuscì a battere la media di incassi sommati della “corazzata” Titanic e La maschera di ferro (entrambi con l’attore Leonardo Di Caprio) al botteghino con un incasso di circa 27 milioni di Lire.

Un evento veramente clamoroso che all’epoca lasciò basito persino il cantautore napoletano che non si spiegò com’era possibile tutta quella notorietà. “Il telefono non smette mai di squillare”, aveva detto Gigi. Una cosa inverosimile battere una star di Hollywood come DiCaprio che ancora oggi si ricorda con grande soddisfazione.

Da quel momento, come molti sapranno, la carriera di Gigi prese una piega incredibile. Conquistò i palcoscenici più importanti, non solo di Napoli, ma di tutta Italia. Diventando un vero e proprio punto di riferimento per i nuovi cantautori emergenti. Ma vediamo a chi è ispirata la canzone che lo ha reso così popolare.

Chi è Annaré, la protagonista della canzone di Gigi D’Alessio

L’amore è sempre stato al centro della canzoni di Gigi D’Alessio. Se Annaré non fosse un brano di fine anni Novanta, tutti noi potremmo pensare che fosse dedicato ad Anna Tatangelo, visto il nome. Eppure non è così. All’epoca Gigi era sposato con Carmela Barbato, il primo grande amore del cantautore, grazie alla quale divenne padre per ben tre volte.

Nella canzone Gigi “lavora” di fantasia, parlando di un amore da riconquistare, nonostante la relazione sia finita da tempo. Nella pellicola, infatti, Gigi è un cantante famoso che torna dall’America e cerca di riconquistare la sua Anna, detta “Annarella” o “Annarè”.