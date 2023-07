La Rai cancella il programma di Saviano, arriva l’annuncio ufficiale

PUBBLICITÀ

“Saviano non è in palinsesto”. Queste le parole pronunciate in un’intervista a Il Messaggero, è l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. “Quindi avete applicato anche a lui il codice Facci?”, gli chiede il giornalista. “La scelta è aziendale, non politica”, spiega Sergio a chi gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno.

E sulla scelta di nominare tanti vicedirettori l’ad della Rai argomenta: “Perché siamo un’azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. E le dico di più, abbiamo anche invertito le proporzioni di genere con una presenza femminile di qualità, che è del 60% per quanto riguarda i vicedirettori“.

PUBBLICITÀ

IL PROGRAMMA DI SAVIANO CANCELLATO DALLA RAI

Insider, faccia a faccia con il crimine andò in onda fino a marzo 2022. Durante le puntate l’autore di Gomorra si trovò faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno. Nella seconda stagione Saviano avrebbe dovuto intervistare collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie: le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero.

L’autore napoletano avrebbe guidato il racconto ricostruendo i contesti in cui la storia dei protagonisti presero forma, anche grazie a prezioso materiale di repertorio. Racconto e intervista si sarebbero fusi poi per portare lo spettatore a scoprire da vicino, in ogni puntata, l’universo sotterraneo del crimine.