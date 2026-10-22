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Anziano travolto dall’auto in corsa in via Ripuaria, beccata la pirata della strada

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Anziano travolto dall'auto in corsa in via Ripuaria, beccato il pirata della strada
Anziano travolto dall'auto in corsa in via Ripuaria, beccato il pirata della strada
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Investe un anziano ciclista e scappa senza prestare soccorso. Le immediate attività investigative messe in campo dalla Polizia Municipale di Giugliano in Campania, hanno consentito di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria il pirata della strada per fuga e omissione di soccorso.

Anziano travolto dall’auto in corsa in via Ripuaria, beccata la pirata della strada

Il fatto è accaduto in via Ripuaria in pieno giorno, dove un veicolo ha investito una persona anziana del posto, di 77 anni, mentre circolava a bordo della sua bicicletta, e si è allontanato senza alcun tentennamento, nonostante l’anziano fosse a terra in una pozza di sangue. Il ciclista è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il nosocomio di Pozzuoli che lo ha giudicato guaribile in venti giorni, vista la contusione facciale e il trauma cranico.

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Immediatamente sono iniziate le attività investigative con l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza comunale e delle attività commerciali nei pressi del sito ove è avvenuto l’investimento. Dall’esame di tutte le immagini è emerso che un veicolo di color rosso aveva affiancato il ciclista che, urtato, cadeva rovinosamente a terra.

Senza non poche difficoltà si riusciva a risalire al numero di targa polacco ed alla proprietaria di 58 anni. L’equipaggio si portava nell’immediatezza presso la residenza della proprietaria del veicolo che negava il fatto. Ma il veicolo è stato rinvenuto nei pressi dell’abitazione e sono stati riscontrati
segni evidenti sulla fiancata destra compatibili con il sinistro.

Pertanto il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale e la patente è stata ritirata per l’inoltro alla Prefettura di Napoli.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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