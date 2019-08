Aria irrespirabile tra San Pietro e Poggioreale, a fuoco cumuli di rifiuti

Non si placano gli incendi mefitici a Napoli e provincia. Anche oggi due distinti roghi stanno intossicando la periferia del capoluogo che tocca i territori di Poggioreale e San Pietro a Patierno. Nel primo caso una colonna di fumo nero è visibile da diverse ore in via della Mongolfiera, non distante dal cimitero di Poggioreale. Ad incendiarsi è un’area su cui sono ammassati diversi materiali, dalla plastica a fusti d’olio e dove si teme possano essere stati dati alle fiamme pezzi di eternit. Sul posto, per domare l’incendio, diverse squadre dei vigili del fuoco. Nel quartiere di San Pietro a Patierno invece, le intense fiamme stanno danneggiando alcune sterpaglie situate in un’area di proprietà della società Asìa in via Cupa Principe. Sia nell’uno che nell’altro caso i residenti lamentano l’irrespirabilità dell’atmosfera, che conferma come anche nel 2019 il lento ma inesorabile avvelenamento di molte zone della Campania continua senza sosta. Resta da capire se per i roghi di Poggioreale e San Pietro a Patierno siano stati originati da una mano dolosa, come pure non è da escludere visti i precedenti altrove.