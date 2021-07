Arisa oramai è napoletana a tutti gli effetti. La cantante è innamorata delle bellezze che offre la Regione Campania in particolare Napoli e provincia. La scorsa settimana si è esibita al Nabilah, poi è ripartita verso casa ma prima ha partecipato al Gay Pride a Napoli. Da ieri è tornata in città. Dal lungomare ha atteso l’uscita del suo nuovo singolo Psyco.

Arisa: “Psyco” è il nuovo singolo

«“Psyco è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica “Psyco” solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia…» ha raccontato l’artista.

Arisa l’amore per Napoli

Arisa ama Napoli e Napoli ama Arisa. Arisa ha già interpretato numerosi brani nel dialetto napoletano, tra tutte Vàsame. Sta specializzando il suo dialetto napoletano, tant’è che nelle stories Instagram pubblica diversi video in cui parla con accento partenopeo con i fans.

Piacere e dovere si incrociano nel soggiorno partenopeo di Rosalba, sempre più legata alla città, come dimostrato anche dal gran numero di brani interpretati in napoletano nell’ultimo periodo. Durante la sua gita partenopea la cantante si è concessa una pizza di Gino Sorbillo, ma anche del meritato relax in piscina.

Con i suoi scatti in bikini Arisa conquista i social. La cantante Arisa, con l’arrivo dell’estate, ha cominciato a regalare qualche foto in costume su Instagram. Nell’ultimo post ha indossato un due pezzi che mette in risalto tutte le sue forme senza ricorrere a ritocchini, facendo impazzire i suoi follower che hanno accolto lo scatto con like e commenti entusiastici.

Arisa, dai suoi esordi a Sanremo con il brano Sincerità, ha sempre fatto della sincerità, appunto, un suo punto di forza. Ma non solo, la cantante è anche del tutto spontanea, solare, allegra e sempre carina e gentile con tutti e ne ha dato prova ad Amici.

Inoltre, le piace molto cambiare spesso look e stile sorprendendo le persone che la guardano. Questa volta, anche lei, come tutti i personaggi televisivi e le influencer che si trovano in vacanza, ha voluto salutare tutti i suoi fan con una foto in costume.

Le sue curve morbide hanno stupito comunque tutti. Per lei sono arrivati tanti complimenti. Alcuni l’hanno chiamata “regina”, “principessa”. Alcuni hanno commentato la sua abbondanza trovandola davvero bella, normale, ed è di questo che le persone che seguono gli artisti come lei hanno bisogno.