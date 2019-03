Arriva la truffa dello scontrino, beccati due napoletani sulla Wolkswagen

I carabinieri della stazione di Carcare hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona due napoletani, A.I. di 42 anni e F.L. di 23, in quanto durante un controllo sono stati trovati in possesso di numerosi prodotti contraffatti destinati alla vendita porta a porta.

I due uomini erano stati segnalati da alcuni cittadini alla pattuglia che era in servizio ed i militari hanno prontamente individuato il veicolo sul quale andavano in giro, una Volkswagen Polo grigia. Dall’ispezione del veicolo i due sono risultati in possesso di circa 30 confezioni di profumi di varie marche e due smartphone che da un approfondito controllo sono risultati contraffatti.

I due, per attestare la genuinità dei prodotti, avevano persino realizzato un falso scontrino dal quale risultava che i due telefoni erano stati acquistati presso un “inesistente” punto vendita di Savona, di una famosa catena di negozi specializzata in prodotti tecnologici.

Anche le confezioni dei profumi, per quanto identiche nelle fattezze a quelli di prestigiose marche, presentavano delle discordanze nei nomi e per trarre in errore i potenziali acquirenti venivano coperte con delle etichette che riportavano il prezzo.

I due soggetti, accompagnati in caserma, sono stati identificati e deferiti alla Autorità Giudiziaria: i reati contestati sono di introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsificati e ricettazione; inoltre, dalle indagini svolte dai militari, è emerso che nei loro confronti pendevano altri precedenti per condotte simili in altre località: per questo la Questura di Savona sta valutando il provvedimento di divieto di ritorno nel comune valbormidese. Tutti i prodotti sono stati invece sequestrati dai carabinieri.