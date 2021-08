È ampiamente confermata la forte ondata di calore che colpirà la Campania nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Questa sera i modelli matematici hanno accentuato ulteriormente l’afflusso caldo proveniente dal Nord Africa, in particolare per la giornata di martedì, quando potremo rilevare valori record di temperatura su alcune zone della Campania. Avvertiremo ovunque forti disagi fisici. Riteniamo che sarà una delle più forti ondate di calore degli ultimi decenni visto che sembrano confermati i valori di temperatura a 1500 metri di quota riportati nella mappa che alleghiamo.

Gli stessi valori di temperature sono previsti per mercoledì.

Tra giovedì e venerdì le temperature diminuiranno di qualche grado ma resteranno sempre su valori elevati per le nostre zone.

L’ondata di calore dovrebbe poi proseguire nel fine settimana e, probabilmente, anche la settimana seguente (da confermare).

Nelle prossime ore un’intensa ondata di caldo avvolgerà tutta l’Italia e la Protezione Civile lancia l’allarme: il rischio incendi aumenterà in tutto il paese, complici temperature che potrebbero superare i 45 gradi, e dunque è necessaria la massima attenzione da parte delle istituzioni e la collaborazione dei cittadini. A chiedere il massimo impegno per evitare una nuova emergenza è il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio, alla luce delle previsioni meteo: fino a Ferragosto l’Italia sarà investita da un’ondata di caldo africano, con temperature che arriveranno a 45 gradi al Sud, a 36-37 gradi nelle città della pianura Padana e fino a 28-30 gradi a 1.500 metri.

Arriva ‘Lucifero’, l’ondata di caldo record colpirà anche la Campania

“Un evento estremo con pochi precedenti” dicono gli esperti, provocato da un campo di alta pressione sub-tropicale che investirà il Mediterraneo e che avrà il suo epicentro nelle giornate tra martedì e giovedì. Le prime avvisaglie di quel che potrebbe accadere si stanno già registrando in queste ore, con i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato che sono in volo da stamattina per contribuire allo spegnimento di 28 incendi: fiamme in Sicilia, dalle Madonie ai Nebrodi fino al palermitano, un intero bosco bruciato a Sogliano del Rubicone, in provincia di Cesena, decine di roghi sull’Aspromonte sui quali stanno operando diversi velivoli.

E proprio quella della Calabria, dove si sono già registrate due vittime nei giorni scorsi, è la situazione che al momento preoccupa di più tanto che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm che dispone la mobilitazione nazionale del sistema di protezione Civile: nelle prossime ore, coordinati dal Dipartimento, arriveranno in zona volontari e mezzi delle colonne mobili provenienti dalle altre regioni.