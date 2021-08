Ieri un finanziere ha salvato 3 donne che rischiavano di annegare a Mondragone. La tragedia è stata evitata dal coraggio di Angelo Lombardi, originario del posto, che ha messo in salvo tre donne, infatti, come riporta il Mattino si trovavano in grosse difficoltà a causa della forte risacca del mare. Il militare 48enne, appartenente al nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Lecco, notava che le 3 donne al largo del lido Venere di Mondragone. Allora con l’aiuto di un materassino si tuffava in mare per soccorre le persone in difficoltà.

NON RIUSCIVANO A TORNARE A RIVA, IL SALVATAGGIO DEL FINANZIERE

Il militare ha subito raggiunto una 60enne, la figlia ed un’amica della giovane. Tutte non riuscivano più a tornare a riva dopo aver bevuto dell’acqua di mare. L’uomo è riuscito a mettere 2 donne sul materassino e a trascinarle fino a riva la terza. Angelo ha rischiando la propria vita per salvare quella delle tre donne che sono state affidate, poi, ai medici del 118 giunti sul posto.