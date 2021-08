Lutto a MasterChef, morta l'ex concorrente Anna Martelli

MasterChef perde un altro ex concorrente. Dopo le recenti scomparse del cuoco cremonese Alberto Napoli e del finalista dell’edizione 2015 Paolo Armando, è morta Anna Martelli. L’aspirante chef che aveva preso parte all’ottava stagione del cooking show di Sky Uno nel 2019, quando aveva 72 anni. “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste” (il marito Salvatore, morto anni fa, ndr.), si legge sul profilo Facebook di MasterChef, su cui viene anche postato un video con alcune delle scene della trasmissione che hanno visto Anna protagonista.

La morte di Anna Martelli, ex infermiera in pensione di Pecetto Torinese, è stata annunciata oggi proprio da un post commosso di Masterchef.

Lutto a Masterchef, morta Anna Martelli

Un riferimento, Maciste, al marito Salvatore, di 9 anni più grande di lei, che era venuto a mancare nel 2016, a causa di una brutta malattia, ma che per tutta l’edizione dello show era stata una «presenza» costante. «Era lì accanto a me anche quando Cannavacciuolo mi ha dato il grembiule: non potevo crederci, mi sembrava di essere in un sogno — aveva raccontato lei – . MasterChef per me è una cosa stupenda: mi piace la cucina, mi piacciono le prove, mi piace tutto di questo gioco.

Qui sto realizzando il mio sogno nel cassetto: posso portare la mia euforia in questa cucina e cucinare, cucinare, cucinare in ogni modo e in ogni situazione. Mi mancherà un po’ di eleganza nell’impiattamento, ma sicuramente non manca una cosa nei miei piatti: il gusto». E ogni suo piatto ra una dichiarazione d’amore per lui, diceva.