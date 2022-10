Con oggi è ufficialmente iniziata la diciannovesima legislatura. Alle 10 di questa mattina, infatti, ha avuto inizio la prima votazione per eleggere il Presidente della Camera; provvisoriamente presieduta da Ettore Rosato.

Il voto alla Camera

Si terranno tre votazioni. Dopo la prima, attualmente in corso, la seconda sarà convocata alle 14 e la terza alle 17. Per le votazioni alla Camera è richiesta la maggioranza dei 2/3. L’elezione dei presidenti rappresenta il primo passo della nuova legislatura che si apre oggi a Montecitorio e a Palazzo Madama ed è propedeutica per i passaggi successivi della formazione del nuovo governo.

Il discorso di Liliana Segre all’apertura della prima seduta del Senato

Proprio a Palazzo Madama è stata aperta la prima seduta del Senato, il cui scranno di Presidente provvisorio è stato affidato alla senatrice a vita Liliana Segre. La quale, accolta da una standing ovation, ha tenuto un lungo discorso di apertura all’Assemblea. “Nel centenario della marcia su Roma, che diede inizio alla dittatura fascista, tocca proprio ad una come me assumere momentaneamente la presidenza. Ed è impossibile per me non provare una sorta di vertigine ricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino addirittura sul banco più prestigioso del Senato!“.

Il voto al Senato

Analogamente alla Camera si terrà la votazione al Senato. Si tratta di tre votazioni: le prime due richiedono la maggioranza assoluta dei voti dei componente dell’Assemblea. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza, si procede con un terza votazione, per la quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti in aula. Se neanche in questo caso si raggiunge la maggioranza, si procede ad un ballottaggio tra i due candidati con più voti.

Opposizione e maggioranza

Nel quadro politico attuale, le opposizioni hanno fatto sapere che voteranno scheda bianca al primo scrutinio. Questa l’indicazione arrivata dal Partito democratico, Italia Viva, Azione, Verdi-Sinistra italiana e +Europa. La stessa linea dovrebbe essere intrapresa anche dal Movimento 5 Stelle. Pure il centrodestra voterà scheda bianca, visto che nei primi tre scrutini il quorum richiesto è molto alto e da solo non può contare sui numeri necessari.

L’elezione di La Russa e la lite con Berlusconi

Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato con 116 voti (su una maggioranza di 104). Sessantacinque le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l’Aula, e altrettanti per Calderoli. Momenti di tensione tra il leader di Fi Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa in Aula al Senato, da quanto si può vedere da un video del Tg1 e di Sky, l’esponente di Fdi si è avvicinato al Cav che era seduto sui banchi del suo partito e, dopo un breve scambio, l’ex premier sbatte i pugni sul banco e lo manda a quel paese. Fumata nera nell’Aula della Camera nella prima votazione per l’elezione del presidente.