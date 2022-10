Sushi, pizzerie e pesce crudo non a norma: chiusi 2 locali a Napoli e sequestrati 170 kg di alimenti

Sono scesi in campo di sera, ieri, giovedì 13 ottobre, gli ispettori dell’Asl Napoli 1 centro. 14 i medici e 18 i tecnici della prevenzione che hanno passato a setaccio i ristoranti della zona compresa tra Santa Lucia e Monte di Dio.

I controlli hanno portato a bloccare oltre 170 kg di alimenti (40 kg di sughi di carne, 7 kg di carne, 128 kg di preparati gastronomici), e a comminare 101 prescrizioni, 1 diffida, la sospensione completa per due esercizi commerciali (pizzerie) e per una linea di preparazione e somministrazione di pesce crudo (in un ristorante), e 10 sanzioni amministrative per 17.000 euro di valore complessivo.

Riscontrate in particolare “gravi irregolarità e rischi importanti per la salute dei cittadini”, come spiega una nota della Asl Napoli 1 Centro. “Non siamo mai felici quando i nostri controlli fanno emergere irregolarità così importanti – sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva – Tuttavia questi sono alimenti che sarebbero finiti nei piatti di cittadini o turisti ignari e che avrebbero potuto metternea rischio la salute, quindi l’idea di aver eliminato il pericolo ci ripaga degli sforzi che portiamo avanti settimana dopo settimana“.