Artisti del mare, non un semplice ristorante ma uno stile di vita!

Dalla commistione di amore per il buon cibo, passione, voglia di portare innovazione ma al contempo di non abbandonare la tradizione nasce Artisti del mare. Raffaele, il proprietario, è un giovane di 28 anni che dopo aver girovagato il mondo ha deciso di ritornare a Napoli e di ripartire dalla sua terra.

“Ho cominciato a viaggiare per puro senso di avventura. Mi sono spostato dalla Spagna, alla Florida, passando per il Regno Unito. Ma con la pandemia mi sono chiesto più volte “Cosa voglio fare da grande?” e tutto mi ha condotto ad un’unica risposta: portare a casa le mie esperienze e creare un locale a mia immagine e somiglianza”.

L’appoggio della famiglia è stato fondamentale per realizzare il suo sogno. D’altronde la cucina si tramanda di generazione in generazione: il nonno è un ex pasticciere e macellaio, il papà pescatore e appassionato di ristorazione.

Artisti del mare offre, infatti, ampia scelta: dai classici sapori di mare e di terra se non si ama osare a gusti completamente contemporanei che soddisfano i palati più fini. Un esempio è il sushi fusion.

Raffaele ha le idee chiare quando si parla della sua attività:

“Mi piace pensare che il mio ristorante sia il posto in cui tradizione e innovazione si fondono, dove un gruppo di amici può fermarsi a sorseggiare vino e godere della gioia di un buon piatto di pasta”.

Artisti del mare è sito ad Aversa, in viale degli Artisti 24.

