Assalto armato in gioielleria, 18enne di Napoli preso dopo la fuga

In relazione alla rapina a mano armata posta in essere nella mattinata di ieri 22.10.2019, ai danni della gioielleria “Non solo Oro” sita in Casal Velino (NA), per la quale nella immediatezza sono state arrestate due personeC.V., 39 anni di Eboli, e N.A., 22 anni, di San Giovanni a Teduccio, entrambi pregiudicati, bloccati e arrestati pochi minuti dopo la rapina. , si comunica che nella serata di ieri, in Napoli, personale del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania, ha identificato e denunciato all’A.G. il terzo autore della rapina, che si era dileguato a piedi subito dopo il fatto. Si tratta di un giovane 18enne partenopeo incensurato. Durante la perquisizione presso l’abitazione dell’indagato i militari hanno recuperato la restante refurtiva costituita da numerosi orologi e bracciali di varie marche.L’altra parte della refurtiva era stata recuperata ieri dai carabinieri.