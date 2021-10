L’asse mediano nuovamente interdetto al traffico. In particolare l’istituzione temporanea, per il giorno 23/10/2021, impone divieto di transito veicolare della rampa di entrata all’Asse Perimetrale Melito – Scampia di via Oliviero Zuccarini (direzione Capodichino). La chiusura per consentire l’esecuzione di lavori di E.A.V. Srl per la realizzazione di scavi finalizzati all’allacciamento fognario della sovrastante infrastruttura ferroviaria.

Controlli anti smog

2120 veicoli controllati di cui 164 multati per aver infranto l’Ordinanza anti smog e 734 sanzionati per la violazione di altre norme previste dal Codice della Strada.

E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Napoli nei primi giorni di attuazione del divieto di circolazione stabilito con Ordinanza Sindacale per i veicoli maggiormente inquinanti, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, su tutto il territorio cittadino. Controlli anche sull’asse mediano.

57 invece le vetture rimosse durante il trascorso fine settimana che ha visto gli Agenti della Polizia Locale operativi in tutte le zone della movida, per contrastare i fenomeni delle doppie file e della sosta selvaggia.

La precedente chiusura dell’asse mediano

Precedentemente le autorità avevano chiuso l’asse mediano all’altezza della perimetrale di Melito, già lo scorso 4 agosto. Un incendio mandò in fumo un’enorme quantità di rifiuti nelle vicinanze del campo Rom di Scampia.

In quel caso l’asse mediano riaperto dopo oltre un mese.

“Ci e voluto un po’ di tempo perché l’incendio aveva interessato anche la parte strutturale e sono state necessarie verifiche strutturali ai piloni del ponte. L’ing. comunale Eduardo Fusco ha seguito la questione ed è stato fatto un ottimo lavoro da parte della ditta incaricata delle verifiche. Dato che i danni non sono stati così gravi come si immaginava inizialmente, posso annunciare che tra stasera e domani mattina la strada sarà riaperta al traffico.”

“Mercoledì mattina potremo a questo punto verificare la fine di un incubo per tantissimi automobilisti. È stata una ulteriore ‘mazzata’ data ai cittadini, un colpo che certamente non meritavano. Ci auguriamo che non ci siano ulteriori rinvii all’apertura dell’asse mediano.” – hanno commentato Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli.