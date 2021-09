L’asse mediano all’altezza della perimetrale di Melito è interdetta al traffico dallo scorso 4 agosto, quando un incendio mandò in fumo un’enorme quantità di rifiuti nelle vicinanze del campo Rom di Scampia.

Ora a più di un mese di distanza la strada dovrebbe essere riaperta a breve.

Lo ha annunciato in diretta telefonica la consigliera delegata di Città Metropolitana di Napoli, l’avv. Elena Coccia:

“Ci e voluto un po’ di tempo perché l’incendio aveva interessato anche la parte strutturale e sono state necessarie verifiche strutturali ai piloni del ponte. L’ing. comunale Eduardo Fusco ha seguito la questione ed è stato fatto un ottimo lavoro da parte della ditta incaricata delle verifiche. Dato che i danni non sono stati così gravi come si immaginava inizialmente, posso annunciare che tra stasera e domani mattina la strada sarà riaperta al traffico.”

“mercoledì mattina potremo a questo punto verificare la fine di un incubo per tantissimi automobilisti. È stata una ulteriore ‘mazzata’ data ai cittadini, un colpo che certamente non meritavano. Ci auguriamo che non ci siano ulteriori rinvii.” – hanno commentato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli.