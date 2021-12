“Dacci 100 euro”, minacce al datore di lavoro: assolte le sorelle del ras Nicola Rullo

Erano accusate di aver preteso dal loro datore di lavoro, a capo di una cooperativa, di corrispondere loro 100 euro ciascuna. Dietro la richiesta la minaccia di “creare problemi” “potendo fare affidamento sulla loro capacità di indurre gli altri dipendenti a non lavorare”. Queste le accuse nei confronti di Maria, Lucia e Nunzia Rullo, sorelle del più noto Nicola, esponente di rilievo del clan Contini. Le tre donne sono state assolte oggi dall’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso: si perchè secondo l’accusa le tre avevano proferito tali minacce avvalendosi anche della loro parentela e del peso intimidatorio della stessa. E invece i giudici hanno accolto in pieno le argomentazioni dei legali delle tre donne, l’avvocato Salvatore D’Antonio per Nunzia Rullo, l’avvocato Antonio Del Vecchio per Maria e Lucia Rullo. I due legali sono riusciti a smontare il quadro accusatorio ottenendo la loro assoluzione a fronte di una richiesta di otto anni di reclusione.