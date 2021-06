Parola ad Aurelio De Laurentiis. Alle ore 15.45 è prevista la conferenza stampa del presidente del Napoli, che tornerà a parlare alla stampa dopo un lungo silenzio, per illustrare il nuovo progetto azzurro dopo la scelta di Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis è arrivato nell’albergo della capitale

Rivoluzione per il Napoli, al momento sono tornati vecchi personaggi, come Sinatti e Calzona, ma i ritorni potrebbero aumentare. Secondo quanto riferito dalla radio ufficiale, infatti, potrebbe tornare a Napoli anche Beppe Santoro, che aveva già lavorato in azzurro ai tempi di Mazzarri prima di seguirlo all’Inter e al Torino. Santoro tornerebbe come team manager azzurro.

La conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis in un albergo nel cuore di Roma darà respiro alla rivoluzione silenziosa che sta portando avanti. Si parla dell’attesa conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis (in programma alle ore 15.30) sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Gli argomenti saranno tanti, si andrà al cuore della risposta del Napoli alla crisi degli ultimi due anni. Dall’ammutinamento all’astinenza da Champions League con il trauma dell’obiettivo sfumato all’ultima giornata contro il Verona.

Il calcio sta cambiando e De Laurentiis probabilmente ribadirà la sua posizione contraria alla Superlega ma allo stesso tempo il no all’atteggiamento della Uefa e la necessità di riformare il mondo del pallone” scrive il quotidiano

Ma i tifosi del Napoli vogliono sapere soprattutto cosa è successo durante Napoli-Verona, partita amara che è costata la Champions al Napoli.