Auto esplosa in Tangenziale, l’appello della famiglia di Fulvio: “Donate sangue al Cardarelli”

La famiglia di Fulvio Filace, il 25enne il tirocinante al Cnr coinvolto nell’esplosione dell’auto sperimentale sulla Tangenziale dii Napoli, incidente per il quale nelle scorse ore ha perduto la vita la ricercatrice Maria Vittoria Prati, 66 anni, ha lanciato un appello per chiedere di donare il sangue per salvare la vita al giovane.

Gli stessi familiari, che si sono rivolti anche al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, hanno divulgato un comunicato per chiedere chiarezza su tutta la vicenda:

L’appello della famiglia di Fulvio

“Venerdì pomeriggio sulla tangenziale di Napoli è esplosa un’auto in transito. Una notizia ripresa presto da tutti i media locali e nazionali per la gravità dell’incidente.

In quella macchina c’erano due persone, una di queste era Fulvio. 25 anni, laureando alla Magistrale di Ingegneria Meccanica, una vita piena di sogni, l’ambizione di lavorare in Ferrari: oggi Fulvio è in coma farmacologico, intubato, con ustioni di terzo grado in gran parte del corpo e con i bronchi occlusi. La ricercatrice che era con lui, invece, è deceduta.

Fulvio, durante il suo tirocinio curriculare, era in un’auto prototipo di un progetto del @cnrsocial denominato Life-Save che ha l’obiettivo di convertire le auto tradizionali in modelli ibridi-solari, uno spin-off dell’Università di Salerno, portato avanti da quattro partner italiani (@eProInn, Mecaprom, LandiRenzo e @Solbian). È giusto che la tecnologia progredisca e vada avanti, non vogliamo però che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell’innovazione. Fulvio è vittima di un test fallimentare che cambierà per sempre la sua vita e quella della nostra famiglia. E troppe domande oggi ci tormentano.

#GiustiziaPerFulvio”.

“Invitiamo tutti quelli che possono a recarsi al Cardarelli a donare per Fulvio. Non vi costa nulle e compierete un gesto che può salvare una vita.”- ha commentato lo stesso Borrelli che è un donatore abituale di sangue e anche in questa occasione si mobiliterà – “ In attesa che le condizioni del ragazzo migliorino, ce lo auguriamo con tutto il cuore, bisogna portare alla luce alla verità e capire cosa sia successo affinché si possano accertare eventuali responsabili e fare giustizia e anche per scongiurare altri simili incidenti. Per questo presenterò una interrogazione al Ministero competente per avere tutte le delucidazioni sul caso. Troppi punti da chiarire su questa vicenda e troppi silenzi imbarazzati.”

Oltre 100 i donatori di sangue al Cardarelli per Fulvio

A seguito dell’incidente dei due ricercatori del CNR che si è verificato in tangenziale di Napoli lo scorso venerdì, sono stati oltre cento i volontari che si sono recati oggi al centro trasfusionale del Cardarelli per donare il sangue.

La generosità di tanti è importante che permanga anche nel corso delle prossime settimane, per questa ragione il centro del Cardarelli invita tutti coloro che desiderano donare sangue o plasma a contattare il centro seguendo le istruzioni riportate alla pagina www.ospedalecardarelli.it/buonsangue o chiamando al numero 0817472488.

Dice Angelo Zuccarelli, direttore del Centro Trasfusionale del Cardarelli “Ringraziamo tanta generosità da parte di moltissime persone, ma è importante garantire anche nelle settimane centrali dell’estate un adeguato flusso di sangue per tutti i nostri pazienti. E’ importante, perciò che chi voglia donare contatti prima il nostro centro, così da aiutarci pianificare la gestione del sangue nell’arco delle prossime settimane.”