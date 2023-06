Auto esplosa in Tangenziale, la famiglia di Fulvio: “È vittima di un test fallimentare”

PUBBLICITÀ

Serve sangue per Fulvio Filace, il 25enne di San Giorgio a Cremano rimasto coinvolto nell’incidente a bordo dell’auto sperimentale esplosa venerdì sulla Tangenziale di Napoli. Ieri sera è deceduta Maria Vittoria Prati, la ricercatrice del Cnr di 66 anni alla guida della vettura. La donna era ricoverata al Centro Grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli, dove era stata immediatamente trasportata dopo l’incidente.



Fulvio Filace<. Per chi volesse aiutare è possibile andare a effettuare una donazione specifica presso lo stesso Cardarelli, oppure raggiungere i volontari Avis, che nella giornata di oggi, martedì 27 giugno, saranno operativi in Piazza Troisi a San Giorgio a Cremano. Viene specificato dai sanitari che va bene qualsiasi gruppo sanguigno.

Comunicato stampa della famiglia di Fulvio Filace

“Venerdì pomeriggio sulla tangenziale di Napoli è esplosa un’auto in transito. Una notizia ripresa presto da tutti i media locali e nazionali per la gravità dell’incidente. In quella macchina c’erano due persone, una di queste era Fulvio. 25 anni, laureando alla Magistrale di Ingegneria Meccanica, una vita piena di sogni, l’ambizione di lavorare in Ferrari: oggi Fulvio è in coma farmacologico, intubato, con ustioni di terzo grado in gran parte del corpo e con i bronchi occlusi. La ricercatrice che era con lui, invece, è deceduta.

Fulvio, durante il suo tirocinio curriculare, era in un’auto prototipo di un progetto del @CNR denominato “LIFE-SAVE – Make your car a solar hybrid” che ha l’obiettivo di convertire le auto tradizionali in modelli ibridi-solari,uno spin-off dell’Università di Salerno, portato avanti da quattro partner italiani (eProInn, Mecaprom, LandiRenzo e Solbian). È giusto che la tecnologia progredisca e vada avanti, non vogliamo però che un ragazzo pieno di sogni possa diventare un martire dell’innovazione. Fulvio è vittima di un test fallimentare che cambierà per sempre la sua vita e quella della nostra famiglia. E troppe domande oggi ci tormentano”.