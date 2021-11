Auto rubate nel cortile di casa, carrozziere finisce nei guai a Qualiano

I Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno denunciato per i reati di ricettazione e riciclaggio un 51 enne del posto incensurato proprietario di una autocarrozzeria. I militari – allertati da una segnalazione pervenuta dalla società di gestione degli antifurti satellitari – sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo. All’interno della corte condominiale, c’erano 2 auto rubate, su una di queste di una targa di una terza autovettura.

Nell’officina del 51enne, rinvenute alcune attrezzature normalmente utilizzate per l’alterazione dei telai. Le auto sono state restituite ai legittimi proprietari. L’uomo dovrà affrontare il processo.

Officina senza autorizzazioni a Qualiano, denunciati

I carabinieri della stazione di Qualiano e quelli Forestali della stazione di Pozzuoli hanno denunciato per violazione di sigilli, scarichi in fogna senza autorizzazione, abbandono di rifiuti non autorizzati, smaltimento illegale ed emissioni pericolose in atmosfera un 58enne e un 61enne.

I militari, durante un servizio di contrasto ai reati ambientali nell’ambito dell’attività della c.d. ”terra dei fuochi”, hanno sorpreso i due uomini mentre lavoravano all’interno della loro officina meccanica, nonostante fosse stata già sottoposta a sequestro nel 2018 per violazioni dello stesso tipo.

Dai controlli dei Carabinieri è emerso che l’attività continuava ad essere condotta senza le previste certificazioni sulle immissioni pericolose in atmosfera e che gli scarichi reflui industriali erano collegati abusivamente alla fogna civile.

Assente anche il formulario per lo smaltimento degli scarti dei prodotti derivanti dall’attività di officina meccanica.