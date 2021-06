Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e personale dell’Unità Operativa Tutela Edilizia e dell’Unità Operativa Tutela del Patrimonio della Polizia Locale hanno effettuato un servizio nel Rione dei Fiori finalizzato a verificare la presenza di manufatti abusivi. Nel corso dell’attività gli operatori hanno accertato che in viale La Gerusalemme Liberata era stato realizzato un box auto negli spazi comuni del codominio.

Inoltre, in via Barbiere di Siviglia, strada alle spalle del garage, è stata individuata una seconda area in cui erano state realizzate delle opere murarie destinate ad ampliare un appartamento. Entrambi i manufatti, privi dell’autorizzazione edilizia, sono stati sottoposti a sequestro mentre due donne, napoletane di 49 e 33 anni, sono state denunciate per abusi edilizi.

Auto senza assicurazione

Stamattina i Nibbio dell’ Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in via Quintiliano, via Tevere, viale Traiano, via Tertulliano, via Romolo e Remo dove hanno sequestrato 41 motoveicoli e 27 autovetture parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

Via Duomo: arrestato uno spacciatore.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani hanno controllato in via Duomo un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 22 stecche di hashish del peso di circa 30 grammi. Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in cui hanno rinvenuto altre 45 stecche e 5 pezzi della stessa sostanza del peso di 278 grammi circa, un bilancino di precisione e 2755 euro. Gennaro Piccolo, 45enne napoletano è stato arrestat per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.