Tensione di nuovo altissima nell’area a Nord di Napoli, un 38enne, Salvatore di Caprio, è stato ferito in un agguato probabilmente di stampo camorristico. Il raid è avvenuto a Miano, zona periferica dell’area nord di Napoli. L’uomo è rimasto ferito alle gambe da alcuni proiettili, esplosi da alcune persone e lasciato lì a terra. Il ferito è stato trasportato d’urgenza prima al San Giovanni Bosco poi all’ospedale del Mare da una persona che poi si è dileguata. Ha perso sangue ma non è in pericolo di vita. E’ stato colpito alla gamba destra mentre si trovava in strada via Miano-Capodimonte.

Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Di Caprio è un personaggio noto alle cronache locali. Era stato scarcerato da qualche mese ed in passato aveva avuto, secondo gli inquirenti, una ‘frequentazione’ con soggetti vicini al clan Di Lauro con cui sarebbe stato controllato. Otto anni fa, infatti, fu arrestato nell’ambito di un’operazioneche portò alla cattura di diversi ppartenenti alla cosca Di Lauro del Rione dei Fiori. Dopo il carcere e l’espiazione della pena, Di Caprio avrebbe cambiato giro criminale avvicinandosi ad un clan di Napoli. Sul raid non ha fornito nessuna spiegazione agli inquirenti.

Si torna a sparare a Napoli, uomo ferito a Secondigliano (6 giugno 2021)

Si torna a sparare a Napoli. Circa un’ora fa si è presentato presso il Cto di Napoli Federico Grasso, 45enne di Secondigliano, ferito alla gamba sinistra da due colpi di arma da fuoco. L’uomo ha dichiarato al drappello di essere stato vittima di una tentata rapina in Via Alfonso Ruta nel quartiere di Secondigliano. L’uomo non è in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Stella per accertare dinamica e identificare gli eventuali responsabili. Grasso vanta alcuni precedenti risalenti alla fine degli anni Novanta e non sarebbe legato ad alcun gruppo malavitoso.