Le Crocs si rifanno il look. L’iconico brand delle ciabatte in gomma ha infatti iniziato una collaborazione con il marchio di lusso internazionale Balenciaga. Il risultato? Uno zoccolo di plastica con tacco a spillo. E la creazione, opera del direttore creativo georgiano di Balenciaga, Demna Gvasalia, fa subito discutere. La nuova collezione “Clones” sta già spopolando sul web, attirando milioni di curiosi. Il prezzo, dovendosi mantenere in linea con le collaborazioni passate, dovrebbe assestarsi sui 1000 dollari, cento più, cento meno.

La fusione tra Crocs e Balenciaga

Ma la fusione tra Crocs e Balenciaga non è una novità. Già nel 2017, il direttore creativo Christopher Kane, aveva fatto dell’antiestetico ma comodo zoccolo in gomma, un oggetto di lusso, arricchendolo con cristalli, gemme e strass. Nel 2018, invece, le portò in passerelle con delle coloratissime zeppe. La collaborazione andò subito sold out, nonostante il ‘modico’ prezzo di 850 dollari (circa 700 euro). Ciò fece sì che anche delle semplici (all’apparenza) ciabattine in gomma, divennero un vero e proprio must have. Da Justin Bieber a Chiara Ferragni, sono molti i vip che le indossano e le mostrano fieramente sui social.

Tornano disponibili le scarpe Lidl, sul web prezzi folli fino a 700 euro [ARTICOLO 10 MAGGIO 2021]

Erano arrivate a costare fino a mille euro e, oggi, sono tornate in vendita. Stiamo parlando ovviamente delle scarpe Lidl, che hanno riscosso un successo incredibile quando lo scorso novembre erano apparse sui scaffali dei supermercati. «Vero e proprio fenomeno di costume», la definizione che gli ha voluto allegare il gruppom che ha portato a un «vivace dibattito tra esperti e appassionati». Tutti le volevano e hanno fatto follie per ottenerle. E ora le calzature con «l’eccentrico accostamento dei colori» tornano in vendita.

Il comunicato

«Per la gioia di tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsene un paio – fa sapere il gruppo in una nota – le sneakers Lidl, le più chiacchierate degli ultimi mesi, saranno di nuovo in vendita dal 10 maggio negli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99 euro».

Le scarpe saranno acquistabili in uno degli oltre 680 punti vendita, ma c’è anche chi le sta vendendo a prezzi gonfiati sui social. Su Ebay,m difatti, sono arrivate anche a costare 700 euro, poiché terminate nei supercati.