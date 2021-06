Lacrime e dolore a Castel Volturno per la tragica morte di Simona Visone. La donna, 47 anni, è deceduta a seguito di un malore dopo due giorni di agonia. Simona era molto conosciuta nella comunità in provincia di Caserta per essere stato assessore ai Servizi Sociali del Comune di Castel Volturno. Simona era un avvocato e la notizia del decesso ha scosso anche il Foro di Santa Maria Capua Vetere. La 47enne è spirata, come riportato dal sito edizionecaserta, nel reparto di Terapia Intensiva del Pineta Grande dopo un lungo intervento che purtroppo non è bastato a salvarle la vita. Simona è giunta nella clinica di Castel Volturno già in condizioni critiche.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio lasciati sui social.

“Purtroppo questa volta è vero…la cara amica Simona Visone, collega, madre e professionista esemplare ci ha lasciati poco fa….le voci, miste a preghiere, si sono rincorse sul suo stato di salute in mattinata ma purtroppo è volata in cielo. Riposa in pace. Condoglianze alla famiglia” si legge sul gruppo Facebook Associazione Avvocati in Caserta

I funerali saranno celebrati domani presso la Chiesa dell’Annunziata a Castel Volturno