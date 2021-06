Si è spenta Erica Zecca, la cognata di Alessandro Cavallo, ballerino dell’ultima edizione del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, arrivato ad un passo dalla vittoria. Erica è quella che ha creduto di più e spinto il ragazzo, essendo un’insegnante di ballo. La sua scomparsa pare sia avvenuta a causa di una malattia con la quale combatteva già da tempo.

L’addio alla giovane Erica Zecca

Era stata lei ad invogliare il giovane Alessandro Cavallo a proseguire con la danza, come riportato dal ballerino in una recente intervista rilasciata al programma ‘Verissimo’. Per lui sicuramente una perdita pesante, infatti, Alessandro non ha commentato la terribile scomparsa di sua cognata ed è probabile che in queste ore sia rimasto accanto a suo fratello ed ai suoi nipoti, rimasti orfani della madre. Sui social, intanto, un parente della donna ha scritto: “Latiano tutta piange una giovane vita spezzata, una ragazza buonissima e dolce, una moglie innamoratissima e una madre esemplare. Mi dispiace troppo, non è giusto tutto questo. Eri stata tu a far incontrare le mie nipotine con il loro idolo Alessandro, con dolcezza infinita. Ti sia lieve il cielo, veglia sulla tua meravigliosa famiglia adesso”.

Il magnifico rapporto tra Alessandro Cavallo e la cognata

Erica da quando è entrata a far parte della famiglia ha sempre dimostrato di credere nelle potenzialità di Alessandro, supportandolo in ogni momento, come accaduto anche nel giorno della finale. Infatti aveva commentato sul suo profilo la mancata vittoria scrivendo: ”Hai vinto tu per tutti. E ora inizia per te un sogno che mi auguro con tutto il cuore, cognato mio, sia fatto di gioia e amore e che Dio ti benedica ogni giorno della tua vita”.

La malattia ed il dolore di Latiano

Erica Zecca sarebbe scomparsa a causa di un tumore contro cui stava combattendo da tempo. Erica era sposata con il fratello del ballerino, Vincenzo Cavallo con il quale aveva avuto anche due bambini. L’intero paese di Latiano, luogo di origine della donna scomparsa e del talento di Amici, piange la sua morte. Ancora non sono emersi dettagli riguardanti la data dei funerali. In tanti sono in attesa di sapere se Alessandro Cavallo romperà il silenzio in merito a questo tragico lutto che ha colpito nelle ultime ore la sua famiglia.