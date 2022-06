Bagnino eroe in provincia di Napoli, salva una ragazza alla deriva

Attimi di panico quelli vissuti questo pomeriggio a Monte di Procida. Come si legge su montediprocida.com, una ragazza si era allontanata dalla riva durante un bagno in mare, rimanendo bloccata in una insenatura poco prima della spiaggia denominata “Baia dei porci”.

A causa del forte vento (maestrale) per la giovane era diventato impossibile tornare a riva. Nonostante fosse praticamente scomparsa dalla vista, senza battere ciglio il bagnino Nunzio e i ragazzi della coop. Arcobaleno, si sono tuffati in acqua raggiungendo la giovane a nuoto e portandola in salvo a riva. Sulla spiaggia, nel frattempo, oltre a una folla di curiosi, è poi giunta anche una pattuglia dei carabinieri.