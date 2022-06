Osimhen fa preoccupare i tifosi del Napoli: “Tutto può succedere”

E’ stato l’uomo partita contro Sao Tome e Principe, perché ha segnato quattro delle dieci reti della sua Nigeria: Victor Osimhen è il vero pezzo pregiato del campionato italiano, ed è lecito che ingolosisca i palati dei ricchi presidenti europei. Dal ritiro della sua nazionale, Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli: “Sono al corrente dell’interessamento di alcuni club spagnoli ed inglesi, fa piacere, ma non è il momento di parlarne. Ora voglio andare in vacanza“.

Osimhen ha un contratto col Napoli fino al 2025

E se questo è il momento di chi è in scadenza di contratto, con annessi tumulti in casa Napoli per le vicissitudini legate ai – fino ad ora – mancati rinnovi di Mertens, Koulibaly ed Ospina, sicuramente non è il caso di preoccuparsi per l’attaccante nigeriano: “Non credo sia il momento giusto per parlarne. Adesso voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie“. Osimhen ha siglato 18 reti in 32 presenze stagionali, fra campionato ed Europa League.