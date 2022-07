Bambini ricoperti di soldi, tra Rolex e Ferrari: i video choc sui social per esaltare la ricchezza

L’ultima, ennesima deriva social, è quella di filmare bimbi intenti a maneggiare soldi, ornati di Rolex e catene d’oro al collo in Ferrari. Questa provocante esibizione ed esaltazione di un certo stile di vita, di stampo camorristico e malavitoso è stata segnalata al Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Sui suoi profili social Borrelli ha, quindi, denunciato quanto accaduto.

Video choc su TikTok, bimbi ricoperti di soldi, Rolex e collane per esaltare la ricchezza della famiglia

“Bimbi che maneggiano denaro in quantità spropositata esibito sul tavolo di casa. Piccoli che siedono su un mare di banconote tenute con elastici, bracciali e collane d’oro al collo, ai polsi più Rolex. Per completare l’esibizione, sulle ginocchia dei genitori i protagonisti si accomodano alla guida di Ferrari. Sono i vergognosi video che spopolano sui social – in particolare su tik tok. Bambini chiamati a esibire le ricchezze di famiglia, di dubbia provenienza. Perchè è difficile credere che si tratti del ricavato di una vita di lavoro onesta” scrive il consigliere di Europa Verde su Facebook.

http://

La denuncia su Facebook di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde

“Se i social sono lo specchio della realtà in cui viviamo c’è da essere fortemente allarmati, non ci si fa più scrupolo di far sfoggio della disonestà e dei suoi frutti, anzi è motivo di vanto e per di più cresciamo e formiamo i delinquenti di domani. Certi video sono frutto di una chiara e lurida propaganda camorristica che sovverte i valori, distorce i concetti e genera mostruosità. Da tempo ci battiamo affinché i bambini vengano salvati da contesti familiari malavitosi e devianti, togliere la potestà genitoriale ai delinquenti e monitorare attentamente i profili di chi, evidentemente, non è in grado di svolgere adeguatamente il ruolo di genitore”, così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che ha ricevuto numerose segnalazioni su questa nuova moda nei video.