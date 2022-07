Paura a Grumo Nevano, ritrovato un uomo in una pozza di sangue: si parla di suicidio

Sono state ore di paura e sangue quelle di questa mattina a Grumo Nevano. Infatti, a viale della Rimembranza i residenti hanno rinvenuto un uomo privo di sensi e riverso in una pozza di sangue.

Ore di sangue e paura a Grumo Nevano: ritrovato un uomo in un pozza di sangue con una ferita da tagli all’addome

Secondo quanto raccontato, le urla di chi ha trovato la vittima, insieme alle sirene delle ambulanze intervenute avrebbero allertato il vicinato creando scompiglio. L’uomo presentava una ferita da taglio all’addome e aveva perso molto sangue, per questo era stato urgentemente trasportato in ospedale. Sono state numerose le ipotesi mosse all’inizio, ma per i carabinieri la dinamica dell’accaduto è piuttosto chiara.

Secondo i carabinieri l’uomo, paziente psichiatrico, avrebbe tentato il suicidio colpendosi allo stomaco con un coltello

Secondo la ricostruzione – ottenuta ascoltando persone vicine alla vittime e osservando le immagini delle telecamere di videosorveglianza – l’uomo sarebbe un paziente psichiatrico e incensurato. Si tratterebbe di un 64enne che, intorno alle 11 di ieri sera, avrebbe tentato il suicidio colpendosi all’addome con un coltello. I carabinieri, allertati dal 112, hanno così ritrovato l’uomo a terra fuori il portone della propria abitazione. Il caso si considera pressoché chiuso.