Banda del buco in azione ad Afragola, colpita la gioielleria Sorrentino

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La Gioielleria Sorrentino di Afragola è finita nel mirino della cosiddetta “banda del buco”, protagonista di un furto tanto audace quanto studiato nei minimi dettagli. I ladri hanno agito durante la pausa pranzo, riuscendo a introdursi all’interno dell’attività attraverso un tunnel scavato tra la rete fognaria e l’acquedotto, portando via un bottino di grande valore.

Dopo l’accaduto, i titolari hanno scelto di esporsi in prima persona, affidando a dei video-messaggi tutta la loro amarezza ma anche la volontà di reagire. “Sono sbucati dal pavimento. Questo messaggio è per voi, non ci avete nemmeno toccati. Noi siamo persone perbene, lavoratori. Il rispetto della gente non ce lo toglierete mai, noi vinciamo sempre, voi perdete sempre. Torneremo più forti di prima”.

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