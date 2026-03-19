PUBBLICITÀ
HomeCronacaBanda del buco in azione ad Afragola, colpita la gioielleria Sorrentino
CronacaCronaca locale

Banda del buco in azione ad Afragola, colpita la gioielleria Sorrentino

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Banda del buco in azione ad Afragola, colpita la gioielleria Sorrentino
Banda del buco in azione ad Afragola, colpita la gioielleria Sorrentino
PUBBLICITÀ

La Gioielleria Sorrentino di Afragola è finita nel mirino della cosiddetta “banda del buco”, protagonista di un furto tanto audace quanto studiato nei minimi dettagli. I ladri hanno agito durante la pausa pranzo, riuscendo a introdursi all’interno dell’attività attraverso un tunnel scavato tra la rete fognaria e l’acquedotto, portando via un bottino di grande valore.

Dopo l’accaduto, i titolari hanno scelto di esporsi in prima persona, affidando a dei video-messaggi tutta la loro amarezza ma anche la volontà di reagire. “Sono sbucati dal pavimento. Questo messaggio è per voi, non ci avete nemmeno toccati. Noi siamo persone perbene, lavoratori. Il rispetto della gente non ce lo toglierete mai, noi vinciamo sempre, voi perdete sempre. Torneremo più forti di prima”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati