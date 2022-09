Barbara D’Urso docente all’università, pronta una cattedra alla Luiss di Roma

Barbara D’Urso insegnerà all’università. Come si legge su Il Corriere della Sera, la LUISS “Giudo Carli” di Roma ha recentemente proposto alla nota conduttrice una testimonianza dedicata alla tv e ai social. Ad annunciarlo sarebbe stata la stessa conduttrice al Festival della Tv di Dogliani. Al momento, però, non si sa quando avverrà la testimonanza. Nulla, infatti, è ancora emerso neanche sui profili social dello storico volto Mediaset.

Barbara D’Urso, inoltre, rinuncerà alla conduzione di Pomeriggio 5, ma contemporaneamente si dedicherà anche al teatro: “Dopo 15 anni – ha spiegato – torno a teatro e debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è sparsa la notizia, la gente ha pensato che Mediaset mi avesse cacciata. Non è così, sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa”.

Barbara D’Urso esordirà anche nel metaverso: “Sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me”.