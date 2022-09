Tenere i negozi chiusi la domenica per risparmiare sui costi energetici. E’ l’idea lanciata da Alberto Irone, segretario provinciale del sindacato di categoria Filcams Cgil, per fronteggiare il caro bollette che sta mettendo in crisi anche il settore del commercio e dei pubblici esercizi. Per i rappresentanti delle imprese del terziario trevigiano di Confcommercio, tuttavia, una proposta simile deve essere discussa negli opportuni tavoli istituzionali e, soprattutto, compiendo una valutazione più ampia delle ricadute sui servizi a disposizione di cittadini e turisti. Necessari anche nei giorni festivi.

Caro energia, ipotesi centri commerciali chiusi la domenica: scoppia la protesta

La possibilità, ventilata dal governo, della chiusura della domenica di tutte le attività commerciali per risparmiare luce e gas, ovviamente fa discutere. In gran fermento soprattutto i centri commerciali, diventati anche dei centri di aggregazione, che nel giorno festivo incassano più dei giorni feriali. Ce lo spiega Gaetano Graziano, vicepresidente dell’associazione dei direttori dei centri commerciali (Adcc), che ovviamente scenderanno sul piede di guerra se passasse quell’idea. “La domenica in un centro commerciale il fatturato vale almeno 10-15% del totale, e nessuno può pensare che si possa recuperare in settimana…. Il governo pensi ad incrementare il credito d'imposta fino al 50% per il caro energia e all’aumento temporale della rateizzazione delle bollette per tutto il settore commercio onde evitare chiusure e licenziamenti”.