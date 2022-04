Bari in serie B, tifosi pazzi di De Laurentiis: “A Napoli non ti meritano”, arriva la risposta del Presidente

Il Bari torna in Serie B dopo 4 anni di assenza. La squadra di Luigi De Laurentiis, dopo aver dominato il girone C di Lega Pro, sono saliti di categoria grazie al successo di domenica scorsa contro il Latina. Grande festa per le strade della città pugliese, con i tifosi che non hanno mancato cori anche per il patron. A loro si è unito – via social – anche Aurelio De Laurentiis che si è congratulato così con il figlio: “Grande lavoro a Bari! Complimenti a mio figlio Luigi, Presidente, allo staff e alla squadra per questa promozione in serie B. Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico”.

Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 3, 2022

L’appello dei tifosi del Bari a De Laurentiis

Dopo la vittoria a Latina e la conseguente promozione in Serie B, i tifosi del Bari hanno cominciato a sognare in grande puntando ad uno rapido salto nella massima serie del campionato italiano. L’appello è giunto direttamente ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che in caso di promozione dei baresi dovrà scegliere a quale squadra ‘rinunciare’. “A Napoli non ti meritano presidente. Siamo noi che meritiamo la Serie A“, urlano a gran voce i tifosi bianco rossi.