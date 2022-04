Vescovo minacciato per lo stop alle processioni, identificato l’autore dei manifesti funebri

In seguito allo spiacevole episodio avvenuto domenica, le autorità hanno individuato il presunto colpevole. Infatti, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Nocera Superiore (Salerno) è stato possibili risalire all’autore. L’individuo ha affisso i manifesti funebri rivolti al vescovo della Diocesi dì Nocera-Sarno, Giuseppe Giudice.

Il presunto autore dei manifesti catturato dalle telecamere

Gli “occhi elettronici” hanno catturato l’affissione dei manifesti avvenuta tra via Alveo Croce e via Nazionale, al confine tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore. Le immagini, visionate dalla Polizia Locale, sono state trasmesse ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore a cui la Procura ha delegato le indagini. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per ricostruire in maniera chiara i ruoli avuti nella vicenda.

La protesta dei manifesti funebri contro il vescovo di Nocera

La protesta di affiggere i manifesti era scaturita dalla decisione assunta dall’Assemblea del clero di sospendere le processioni fino a data da destinarsi. Sia come forma di prudenza per l’emergenza Covid ancora in corso, che per rispetto di quanto sta accadendo in Ucraina. “Ha tragicamente con un decreto inutile ucciso e oltraggiato le nostre feste patronali“, c’era scritto nel necrologio che aveva come intestatario il vescovo Giuseppe Giudice. “Ne danno la triste notizia le bande musicali, i fuochisti, gli ambulanti, i giostrai, le ditte delle luminarie e molti commercianti che ancora piangono un periodo buio per la crisi legata al Covid e ora continuano a lavorare per una scelta disonesta e ingiusta. Un grave lutto ha colpito il nostro Agro, ma uniti vinceremo contro il Vescovo“, continuava il testo.

Le parole del sindaco di Pagani per prendere le distanze

Il sindaco di Pagani (Salerno), Lello De Prisco, che si era detto contrario alla decisione di sospendere gli eventi, aveva subito preso le distanze. “Ritengo doveroso sottolineare la mia ferma condanna contro gli atti intimidatori e gli atteggiamenti aggressivi che si stanno perpetrando nei confronti del capo della Chiesa diocesana”, aveva comunicato in una nota.