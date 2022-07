Avances a Stefano De Martino, Belen pazza di gelosia: “È mio marito, non ti allargare”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da mesi, sono ritornati ad amarsi dopo una storia fatti di alti e bassi. A differenza delle altre volte, però, questa è differente anche a causa dei comportamenti che la coppia ha scelto di adottare sui social: niente più dediche d’amore e frasi sdolcinate. Nel mondo vero, invece, dal primo momento si sono già divisi le case a Milano.

Il misterioso cambiamento sui social e la gelosia di Belen per Stefano De Martino

Dopo aver pensato ai primi step, quelli in cui la coppia poteva garantirsi stabilità e serenità, Belen e Stefano sono dunque ritornati a utilizzare i social per dare spazio ai loro sentimenti. E quella pausa sembra quindi finita. Negli ultimi giorni sono spuntate foto di coppia, scatti con la luna di sfonfo, video romantici e dediche d’amore. Tutto improvvisamente. E questi dettagli, ai fan, non scappano.

In uno dei suoi articoli su Dagospia, Giuseppe Candela ha spiegato che ci sarebbe un motivo che ‘giustificherebbe’ questo cambio di rotta sui social. A quanto pare, infatti, pare che sia tutto legato alla forte gelosia di Belen, che sarebbe infastidita dalla presenza di una ragazza del mondo dello spettacolo. Quest’ultima avrebbe messo gli occhi su Stefano De Martino e per questo, la showgirl argentina, ha voluto marcare il territorio per scongiurare qualsiasi tipo di minaccia.

L’estratto dell’articolo di Dagospia: “Belen lancia il messaggio: non ti allargere con mio marito”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme ormai da mesi, solo ieri però hanno deciso di pubblicare sui rispettivi social foto di coppia.” E poi: “ L’ufficialità per tutti. Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa donna della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?”.