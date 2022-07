“Attenzione, sull’aereo c’è un terrorista”, lo scherzo può costare 500mila euro

Un volo Air France è stato cancellato il 14 luglio in seguito alle parole suggerite nell’orecchio di una bambina quando si è imbarcata: “Attenzione, c’è un terrorista sull’aereo”. La ragazzina spaventata ha quindi allertato le assistenti di volo, che hanno immediatamente avvertito il comandante. A seguito dei ritardi legati ai consueti controlli, Air France è stata costretta a cancellare il volo. La compagnia aerea ha quindi deciso di sporgere denuncia e ha valutato il danno in 550.000 euro.

“Nessuna minaccia reale è stata osservata durante l’ispezione”, ha rassicurato l’azienda. Il dipendente è stato poi preso in custodia. Ha detto alla polizia che aveva voluto “scherzare” con la bambina, che “non voleva fare del male a nessuno”, non essendo consapevole delle conseguenze che aveva causato. Sarà processato nel febbraio 2022, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per ostacolo alla circolazione di un aereo.