Bimbo di 2 anni muore annegato in piscina, il nonno si era addormentato

Un bambino di 2 anni è morto annegato nel pomeriggio di sabato nella piscina di un’abitazione privata. Il dramma è avvenuto a Cavazzale di Monticello Conte Otto comune dell’hinterland di Vicenza.

Dopo l’allarme, lanciato dalla mamma, sul posto è giunto il personale del Suem 118 che ha provato a lungo a rianimare il piccolo, ma purtroppo le condizioni erano disperate e i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.

Come scrive il Corriere del Veneto, il bambino sarebbe sfuggito al controllo del nonno che si era addormentato, ha superato il cancelletto della recinzione della piscina ed è caduto in acqua: a trovarlo in acqua è stata la mamma, arrivata un’ora dopo. “Non so come sia potuto succedere”, le parole del papà del bambino alle telecamere di TvA. Ora a carico del nonno è stata aperta un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, per omissione di vigilanza e omicidio colposo.