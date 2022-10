Blitz nel Casertano, scoperto macello abusivo: sequestrati oltre 300 Kg di carne

Sequestrato a Grazzanise, in provincia di Caserta, un macello abusivo. Ad eseguire l’operazione i carabinieri forestali di Castel Volturno e i veterinari dell’Asl di Caserta. Scoperto un locale dove era effettuata la macellazione clandestina. Subito è scattata la denuncia nei confronti di una coppia sposata e di un macellaio che illegalmente lavoravano carne in un locale assolutamente abusivo. I militari hanno in tutto sequestrato 310 kg di carne.

Un macello abusivo a Grazzanise

Colta in flagranza di reato una coppia sposata e un macellaio mentre operavano in maniera del tutto abusiva. Il locale è stato sequestrato e per i tre è scattata la denuncia per i reati di macellazione clandestina al di fuori di locali a ciò autorizzati e per la gestione illecita di rifiuti. L’azienda era attrezzata e organizzata come un vero e proprio piccolo macello. Vi erano, infatti, un locale per la lavorazione delle carni, una grossa cella frigo e un pozzetto di scolo.

Erano presenti anche attrezzature professionali come tritacarne e bilancia, coltelleria, un ceppo di legno ed una grossa cella frigo con display con segnalazione di temperatura contenente innumerevoli pezzi di carne, nonché due tavoli di grossa dimensione al di sotto dei quali vi erano dei recipienti di plastica che contenevano delle ossa degli animali. Un quarto anteriore e uno posteriore di bovino erano addirittura privi di bollatura sanitaria. Gli scarti della lavorazione delle carni e del letame prodotto dai capi confluivano tutti in un canale perimetrale per poi disperdersi nei territori limitrofi.

I provvedimenti delle autorità: carne pericolosa sequestrata

I militari hanno in tutto sequestrato 310 kg di carne, sei coltelli per la macellazione, tredici suini, cinque bovini e diversi farmaci veterinari che facevano assumere ai capi da macello. I veterinari hanno applicato ai suini e bovini un marchio identificativo per evitare la dispersione o sostituzione degli animali.

Non sono state fortunatamente riscontrate situazioni e condizioni che lasciano dedurre la sussistenza di pericoli per la salute dei consumatori della carne.