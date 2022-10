Tina Rispoli, duro post su Ig: “Mai perdonare due volte lo stesso errore”

“Si può sbagliare nella vita e si può anche perdonare, ma non fate l’errore di perdonare due volte lo stesso sbaglio perchè date solo l’opportunità a quella persona di perseverare nello stesso errore”. Questa la frase, tutt’altro che sibillina, pubblicata su Instagram da Tina Rispoli. Non si sa a chi sia rivolta la frase, qualcuno ha ipotizzato in un periodo di crisi o piccolo litigio con Tony Colombo. Infatti Tina negli ultimi giorni non ha pubblicato storie o post insieme al marito, con cui invece spesso si scambia foto e complimenti sui social. Ora invece c’è silenzio tra i due, che potrebbe far presagire ad un momento di gelo.

Tony dal canto suo ha pubblicato negli ultimi tempi solo post inerenti al lavoro, in particolare fervono i preparativi per il mega concerto del 26 dicembre.

Intanto al post di Tina ci sono tanti commenti che le danno ragione. “Perdonare due volte implica una terza volta una quarta eccc… Perdonare e umano ma perseverare e diabolico.”

“Concordo…io solitamente non perdono nemmeno ad una prima.Lo so che Dio chiede il perdono…e con la giusta ridotta proporzione,anche il mioamato Renato canta: “insegneremo il perdono a chi dimenticare non da..” ma io credo al fatto Chi ti ama e ti rispetta (compagno/a, amico)a , collega…) Può commettere piccoli errori na che non necessitano nemmeno di perdono ..E poi Ci sono azioni invece che hanno un senso profondo..Che in un’attimo disintegrano tutto .. Io ho chiuso e non perdonerò Sal ad esempio.Quindici anni di assoluta amicizia e complicità.Sintetizzando ha mandato concretamente al macero ogni mio pezzo di cuore: davanti la bara di suo padre mi abbracciava implorando la mia vicinanza e affetto ed io sono stata di parola. E dopo qualche anno non ha mosso un dito per difendermi da infamie e atti anche gravi a livello giuridico commessi da alcuni del suo staff e famiglia…silenzio di tomba mi ha fatto scannare…!no…certi atti non sono accettabili una volta,figurarsi due! E se si commette un errore bisogna chiederlo umilmente il perdono…e il perdono è un fatto assolutamente personale,intimo…Non ho questa fiducia nell’essere umano.Chi ti fa del male con superficialità non ti rispetta…”.

“Pienamente d’accordo il primo errore si può giustificare ed è sintomo di maturità ma lo stesso la seconda volta vuol dire prendere le persone per stupide e giocarci”