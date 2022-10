[VIDEO]. Chi sono Luigi e Annalisa, gli sposi di Qualiano al Maradona dopo le nozze

Ti sposi ma gioca il Napoli. E allora che fai, non vai al Maradona a festeggiare il matrimonio? Luigi e Annalisa, dopo essersi sposati al comune di Qualiano e dopo le foto di rito sul lungomare di Mergellina, sono corsi direttamente all’impianto di Fuorigrotta dove, in smoking lui e in abito bianco lei, hanno visto gli azzurri battere 4-0 il Sassuolo. Prima di entrare in Curva A inferiore, però, hanno pensato bene di pranzare al McDonald’s di fronte allo stadio tra lo stupore dei presenti. Non certo un banchetto nuziale a cinque stelle, ma quando ti prende la fame…

Raggiunto da Spazio Napoli Luigi, lo sposo, ha raccontato la giornata sua e di sua moglie e come hanno deciso di andare allo stadio con ancora gli abiti da cerimonia addosso. La cerimonia dei festeggiamenti era in programma per domenica



“Ci siamo sposati al comune di Qualiano alle ore 11:00 – racconta a Spazio Napoli – […]. Abbiamo organizzato un piccolo buffet all’uscita dal Comune e poi ci siamo messi subito in auto per andare a Napoli a scattare delle fotografie nelle zone di Mergellina”.

“Andare allo stadio non era affatto programmato, avendo la cerimonia dei festeggiamenti la domenica è stato possibile, ti confesso che se avessimo dovuto festeggiare il sabato non sarebbe potuto accadere, non oso immaginare tutti i parenti al ristorante che non ci avrebbero visto arrivare”.

Passando fuori al Maradona, spiega ancora: “Ero preso dalla foga dell’inizio della partita e scherzando con mia moglie le ho detto ‘parcheggiamo e andiamo allo stadio a vedere la partita’, lei ha preso seriamente le mie parole ed io non ho esitato un attimo a comprare i biglietti online“.

Un banchetto nuziale… particolare: “Prima dell’ingresso però ci è venuto un certo languorino e abbiamo deciso di mangiare un panino al McDonald di fronte lo Stadio Maradona. […] Anche la polizia all’ingresso dei tornelli non poteva credere a quello a cui stava assistendo”.

L’accoglienza in Curva: “Appena abbiamo messo piede in Curva inferiore quello che è successo è stato incredibile. Tutti, nessuno escluso, ci hanno ripreso con i telefonini ed hanno iniziato a cantare per noi. La cosa più inaspettata sono stati i fotografi dello stadio, nonostante stesse giocando la partita, sentendo il frastuono che arrivava dal nostro settore si sono girati ed hanno iniziato a fotografarci da bordocampo”.

Un figlio di nome Kvicha?:“Non sarebbe strano, dato che noi siamo amanti della lettere ‘K’, non a caso mia figlia si chiama Kayla ed il nostro cane invece Kataleya. Non mi meraviglierei se potesse arrivare un altro nome con la lettera ‘K’ in famiglia”.