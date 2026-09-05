Blitz sulla Tangenziale, fermata auto con un chilo di cocaina: quattro arresti

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Blitz dei carabinieri sulla tangenziale di Benevento, dove un’operazione antidroga ha portato al sequestro di un chilo di cocaina e all’arresto di quattro persone, due delle quali poste ai domiciliari. I militari della Compagnia di Benevento hanno intercettato e bloccato tre automobili, che viaggiavano insieme. In una delle vetture è stata trovata la droga, nascosta all’interno del veicolo.

Alla guida dell’auto con il carico di cocaina c’era un 28enne napoletano, G.C., che è stato arrestato e condotto in carcere. Secondo quanto emerso dalle indagini, le altre due vetture avrebbero avuto il ruolo di staffetta, accompagnando e controllando il percorso dell’auto che trasportava la sostanza stupefacente.

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