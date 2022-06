Il Covid non si arresta in Campania, oggi oltre 6mila positivi: l’indice di contagio supera il 25%

Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Covid. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 6.018 positivi su 23.623 tamponi esaminati, 4.519 in più di ieri con 17.522 tamponi processati in più. Di questi, 23.623 su 19.248 sono positivi al tampone antigenico mentre 348 su 4.375 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 25,48%, quasi un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 24,57%.

Se sale a 10.589 il numero di vittime con i sette decessi contabilizzati ieri cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 322 ricoverati con sintomi, 17 in più di ieri, e 16 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.

Mascherine obbligatorie nei bar, negozi e trasporti: nuova ordinanza di De Luca

Rimane obbligatorio fino al prossimo 30 giugno, per il personale e gli utenti, l’uso delle mascherine negli uffici della Regione Campania. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta obbligatorio in diversi casi.

Su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale. Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri. Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata. Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. Mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Per gli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite. ​Sui luoghi e negli ambienti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, e nelle attività produttive, industriali e commerciali come ad esempio bar, ristoranti, negozi ed attività commerciali, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto.