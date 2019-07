Bomba d’afa sull’Italia, temperatura sale a 40 grandi: le previsioni meteo

Nel prossimo WEEKEND ci sarà l’esodo per le vacanze per molti Italiani, con traffico intenso su tutte le strade. Vediamo dove ci sarà il sole e dove pioverà. La rimonta dell’alta pressione sull’Italia prevista a partire da sabato 3 agosto garantirà condizioni soleggiate su tutto lo Stivale e le isole maggiori, con temperature estive, non troppo elevate, tra 29° e 33°C. Si avranno valori superiori nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. A Cagliari si registrerà la temperatura massima più elevata con 33°C.

Un caldo non troppo intenso, ma afoso al Centro-Sud soprattutto nelle zone più lontane dalle coste e meno ventilate, mentre sarà più gradevole sui litorali accarezzati dalle brezze nelle ore più calde. Secondo il Meteo.it annuvolamenti si svilupperanno su Alpi, Prealpi, pianure, litorali costieri e Appennino, ma senza dar luogo a fenomeni, salvo sulle Dolomiti venete, Alto Adige e Alpi Carniche, quando nelle ore pomeridiano-serali si potrà avere un temporale o rovescio in esaurimento nella notte.

Domenica 4 bel tempo su tutta la Penisola e le isole maggiori con nubi pomeridiane sui rilievi alpini, prealpini, appenninici e in pianura. Nelle ore più tarde del giorno su Alpi e Prealpi venete e friulane potrà scoppiare un temporale localmente di forte intensità con grandine e improvvise violente raffiche di vento in rapido esaurimento entro la notte.

Le temperature saranno sempre estive, ma non eccessivamente elevate: oscilleranno infatti tra 29°C e 33°C (valori superiori nelle zone più distanti dal mare della Sicilia e della Sardegna) con afa moderata al Centro-Sud. A Firenze toccheremo i 33°C. Rinnoviamo l’invito alla prudenza nelle escursioni in montagna (per le zone del nord est come detto) dato il cambiamento improvviso e a volte imprevedibile delle condizioni meteorologiche in quota.