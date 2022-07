Brad Pitt rivela: “Sono malato, non riconosco i volti ma nessuno mi crede” 

Brad Pitt confessa di essere malato di prosopagnosia, nonostante non gli sia stata diagnosticata ufficialmente: non riesce a riconoscere i volti delle persone. L’attore ha recentemente tenuto un’intervista presso il magazine ‘GQ’. Proprio tra le pagine del giornale ha confessato di soffrire della malattia.

Cos’è la prosopagnosia

Sono anni ormai che Brad Pitt trascorre la maggior parte del suo tempo nella propria abitazione. L’attore ha finalmente spiegato il perchè: sostiene di soffrire di prosopagnosia. La patologia è un deficit cognitivo-percettivo che impedisce a chi ne soffre di riconoscere il volto delle persone che lo circondano. Chi ne soffre non riesce spesso a riconoscere il volto dei suoi cari ed a volte addirittura il proprio. Esistono due tipi di prosopagnosia: acquisita e congenita.

I sintomi della patologia sono:

Fobia sociale (o disturbo d’ansia sociale);

Difficoltà nell’instaurare solide relazioni interpersonali con parenti o amici;

Difficoltà nell’instaurare nuovi rapporti interpersonali;

Problemi di relazione in ambito scolastico/lavorativo; Momenti di depressione, dovuti alle difficoltà di relazione sociale

Il racconto di Brad Pitt

Questo sarebbe quindi il motivo per cui Brad Pitt avrebbe deciso di rimanere spesso in casa negli ultimi mesi. Brad Pitt ha infatti confessato di essere preoccupato di aver dato l’impressione di essere “distaccato” quando in realtà sarebbe stata la patologia a causargli difficoltà. A ‘GQ’ Brad Pitt ha spiegato che, nonostante lui sia convinto di soffrire del disturbo dal 2013, non gli è stata ancora diagnosticata ufficialmente. “Nessuno mi crede! Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre” ha dichiarato.