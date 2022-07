Paura in Cilento, turista fa il bagno con la mascherina e rischia di annegare

A Santa Maria di Castellabate, una turista di 74 anni, probabilmente per paura del covid, si è tuffata in mare con la mascherina chirurgica sul viso, rischiando di annegare. L’episodio si è verificato nella mattinata della scorsa domenica e attualmente la donna è ricoverata presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

La turista 74enne ha rischiato di annegare per la mascherina

La 74enne si trovava in acqua, con tanto di mascherina sul volto, a circa 40 metri dalla riva. Proprio l’utilizzo del dispositivo di protezione in mare avrebbe messo in serio pericolo la donna, ostruendo le vie respiratorie. Sarebbe stato il bagnino del lido, nonché titolare, ad accorgersi della donna in acqua, in evidente stato di difficoltà, e a tuffarsi per salvarla. In suo aiuto sarebbe poi accorso anche un militare della guardia costiera di Agropoli che stava trascorrendo la giornata in spiaggia, libero dal servizio.

Nello sforzo di salvare la donna il bagnino ha perso i sensi

Una volta portata a riva dai soccorritori, la 74enne è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Vallo della Lucania, dove ancora oggi è ricoverata nel reparto di rianimazione. Pare che a causa dello sforzo, in seguito al salvataggio anche il bagnino abbia accusato un malore, finendo per perdere i sensi.